為了因應51勞動連假觀光人潮，高雄市觀光局長邱俊龍27日受訪時表示，市府跨局處成立「快速反應小組」，依據清明連假經驗，預測可能人潮熱點以準備人流管制策略，對象包含景區、夜市、市場、公園等可能人潮聚集處，分成兩部分採取因應措施，若有獨立入口或售票口，在園區範圍內組成任務小組，以維持社交距離，當發現無法保持適當社交距離，將會停止售票及禁止進入。

另一方面，風景區若為開放場域，如旗津、蓮池潭等，業務單位將會結合警察單位組成聯合任務小組，不定點、不定時巡查掌握人潮，當無法維持社交距離時，將會比清明連假勸導方式更加嚴格強制執行，如有新產生熱點，也會持續與中央聯繫、立即反應。

另外觀光局針對金獅湖蝴蝶園還有壽山動物園以及崗山之眼等較夯的觀光景點，均採實名制登入措施，民眾要入園觀光，將要填寫姓名居住地以及電話等資料，作為日後疫調追蹤之需求，請民眾注意配合。

高市府決議，51連假期間「崗山之眼」觀光景點將採實名制，作為日後疫調需求。（圖／報系資料照）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)