北韓最高領導人金正恩生死成謎，倘若他真的病逝，其胞妹金與正很可能就是北韓下一位領導人。極權政體專家琳德詩塔特指出，雖然北韓是父權社會，但性別並不會成為掌權的阻礙，因為金與正的神格地位能助她穩固權力，且她將會比哥哥金正恩更殘暴。

英國《每日鏡報》報導，極權政體專家琳德詩塔特（Natasha Lindstaedt）的研究指出，一旦金正恩過世，金與正將接掌北韓，並形容她是一名「正在等待繼位的暴君」（tyrant in waiting）。

琳德詩塔特表示，在北韓人民心中，最高領導人會被奉為神，所以金與正會變得跟神一樣。加上一般認為，北韓新領導人都會比前一任更強悍，現在北韓貧窮問題惡化，金與正掌權後在對外關係上，可能比金正恩更強硬。

日前美國北韓問題專家李升延（Lee Sung-yoon）也說，金與正很有可能比祖父金日成、父親金正日、兄長更專制殘暴，她不得不以武器，對南韓、駐韓美軍展開攻擊，用挑釁美國的方式來展現自己的能力。

(中時電子報)