台北市東區近年人潮流失、逐漸沒落，卻有望在未來5年從谷底翻轉。繼正義國宅都更案「Diamond Towers」後，東區再醞釀4大重磅級開發計劃，預估能有千億動能挹注，渴望為商圈復甦帶來希望。

東區地標SOGO百貨，屹立商圈32年，忠孝、復興館2019年營業額分別為120億及136億元，北市百貨公司單店年營業額排行位居2、3名，僅次於台北101；此外，根據台北捷運近5年旅運量的統計，文湖、板南線交會的捷運忠孝復興站，每日進出站平均皆有100,000人次，再再顯示這幾年東區人潮未減，消費力也仍在。

東區精華地段發展飽和成熟，看好商圈仍有軸線翻轉的可能，目前市場預估有富邦懷生大樓、元大商銀總部、台電變電所轉型精品飯店、Diamond Tower國際商場等5大旗艦計畫即將展開，估計總開發案金額高達2000億元。

緊鄰SOGO復興館旁的正義國宅都更案「Diamond Towers」整合耗時25年，是台北市最受矚目的都更案，今年初已完成上梁，預計明年底完工，未來1至4樓規劃百貨精品，6樓以上為每戶150坪的豪宅，每坪開價260萬元起，換算總價每戶至少3.5億元。

富邦懷生大樓案是富邦集團首度投入公辦都更，同樣位於忠孝復興站旁，未來將規劃地上26層樓商辦大樓，富邦鎖定5G高科技為發展主題，預估產值可達1000億，而台北市政府將分回價值約為54億元的商用空間，預計2024年完工。

正義國宅都更案「Diamond Towers」緊鄰SOGO復興館旁，未來也將規劃百貨精品。（攝影／馬景平）

台電大安變電所已全面地下化，地上將會轉型蓋精品飯店，據了解，由於地點位於忠孝復興站2號出口精華地段，吸引超過10家五星級旅館品牌詢問承租；元大商銀則是以82億標下位於仁愛路與復興南路交接處的「空軍官兵活動中心」地上權案打造企業總部。

圖說：目前忠孝復興商圈有「BR4」及「統創緻」兩個小坪數的推案同時銷售中。（圖／林榮芳攝）

此外，周邊近期也有住宅案「BR4」及「統創緻」搭上熱度推案，巧的是兩案皆為12-26坪的小宅規劃，價格分別為每坪165萬及150萬元，互別苗頭意味濃。

慕樺建築行銷襄理李威廷表示，「統創緻」最大特色在於從建築團隊、建材到標配皆選用頂級豪宅規格，另有首付8%工程0付款優惠，銀行確定可貸8成，以及每層5戶等，一般在小坪數產品上看不見得規劃。

李威廷也分析，因忠孝復興站周圍地段稀有度高，10多坪小套房月租金3.5萬起跳，投報率約有2.7%，車位月租金也有5000元。目前購屋動機約7成置產、3成自住，其中也有一次購買多戶打通，以及台商包下1整層作私人招待所。全案今年3月中推出，目前已成交5成。

千億資金挹注為東區打造全新百貨、商辦、飯店、住宅，東區仍是北市蛋黃中的蛋黃，不過東區老房子想要大規模都更翻新恐怕沒那麼容易，李威廷表示，屋主寧可穩穩收租也不願意空等3年工程期，合建意願低，未來仍會維持新舊建築交融的面貌。

正義國宅都更案「Diamond Towers」緊鄰SOGO復興館旁，未來也將規劃百貨精品。（攝影／馬景平）

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(中時電子報)