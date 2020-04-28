英國女演員艾瑪華森（Emma Watson）的感情世界一直是粉絲關心的焦點之一，去年因在倫敦被拍到和神祕男子親吻，傳出有新戀情。而這名男子身分也終於曝光，原來他是美國加州企業家里歐羅賓頓（Leo Robinton），且兩人已經見過艾瑪的父母。

根據《每日郵報》報導，今年30歲的艾瑪華森憑藉電影《哈利波特》系列走紅，從此開啟演員生涯，更被指定成為聯合國婦女權能署親善大使，協助推廣聯合國女性運動，呼籲男性同胞倡導性別平等，形象良好；而她的新男友是同樣30歲的加州企業家里歐羅賓頓，在家中排行老四，有2個姐姐、1個哥哥和一個雙胞胎弟弟。

而里歐羅賓頓曾為表示支持女權運動，參加了全國性的徒步遊行，據傳這也是艾瑪喜歡上他的原因之一。有知情人士表示，艾瑪對里歐相當認真，已經帶他見過自己的父母。而兩人當初為了呵護這段戀情，在被拍到親吻後，男方便立即刪除自己在社群平台上的相關資訊，因此身分才被隱瞞至今，除了親近友人無人知曉。

事實上，艾瑪身為公眾人物對於自己的感情世界一直保持低調態度，受訪時總是避免談論相關話題。經歷過幾段感情都沒能走到最後，這次傳出已帶新男友見家長，不少親朋好友得知後都給予深深的祝福。

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(中時電子報)