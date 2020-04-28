林森北路錢櫃KTV發生大火，北市議員吳沛憶27日質詢表示，根據資料，錢櫃林森店在3月6日完成聯合稽查，也於3月30日完成消防局的安檢，但事實上還有一次「府級公共安全檢查」於4月22日完成，她質疑，三次檢查內，「都沒有發現業者違規施工的問題嗎？如果有發現，為什麼沒有通報？」吳沛憶先是詢問列席官員，在去安檢時有沒有發現違規施工的情形？對此消防局與建管處皆表示沒有發現這個問題，但吳沛憶拿出有建管處簽名的文件，質疑4月20日的安檢文件上明明上面寫著「涉及室內裝修」卻沒有任何人通報，這是不可原諒的疏失，「一定要等到出人命了，才要好好檢討嗎？」

北市府今也全面啟動室內密閉空間安檢，但吳沛憶表示，已經做了三次安檢，都沒有發現有違規問題，北市府現在再去做更多安檢，恐怕市民也沒有信心。她指出憾事發生不是要責怪任何人，而是希望把事件釐清，希望各單位回去可以全面性檢討。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)