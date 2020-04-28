一如預告，大疆創新(DJI)在今日發表了旗下無人機產品線的新品「Mavic Air 2」。Mavic Air 2 延續 Mavic 系列的折疊結構，搭載 1/2 吋 CMOS 感測器，可拍攝 4800 萬像素照片、4K/60fps 影片及 8K 移動延時(縮時)影片；僅重 570 克的輕巧機身，卻具備 34 分鐘的續航時間和最遠 10 公里的 Full HD 解析度圖傳距離；搭配全新智能拍照模式，多種智能功能全面升級，還有先進的三維環境感知能力，讓飛行拍攝更得心應手。

全新理念 無憂飛聰明拍

Mavic Air 2 革新機身設計，採用新型動力系統和空氣動力學設計，外形和一支水瓶大小相仿，僅重 570 克，動力性能卻顯著提升，最長飛行時間提升至 34 分鐘，運動模式下最高飛行速度達 19m/s。配備 DJI 獨有的 OcuSync 2.0 圖像傳輸系統，提供低延時、穩定可靠的 1080p/30fps 高清影片，最大飛行距離達 10 公里。支援 2.4/5.8GHz 雙頻通訊自動切換，即時調整到最佳通道，提升複雜環境下的抗干擾能力。更具備 40Mbps 超快原片下載速度，讓大片即刻到手。

Mavic Air 2 採用全新 APAS（高級輔助飛行系統）3.0，能更自主地規劃路徑並實現靈敏避障，讓你專注創作。APAS 3.0 使用先進的即時全域地圖構建技術和路徑規劃演算法，比起前一代技術有大幅提升。Mavic Air 2能自主判斷並根據障礙物距離自主規劃新路徑，在複雜環境中也能順暢跟隨和靈活避障。

此外，Mavic Air 2 配備更強的安全系統，在 3D 環境建模中加入障礙物與機身間的距離，能按照最佳路線避障前行；與 Mavic 2 相同，Mavic Air 2 具有下視 LED 補光燈，在暗光環境下自動開啟，協助視覺定位及安全降落，讓飛行從此無懼暗光。

全能強大 為進階而生

Mavic Air 2 採用 1/2 吋感測器，可支援 Quad Bayer，是 Mavic 系列首款能以 120 Mbps 碼流(Data Rate)錄製 4K/60fps 影片的航拍機，並支援 H.265 編碼格式，出色的影像性能媲美專業設備。Mavic Air 2 可支援 HDR 影片和 1080p/240fps 慢動作攝影，能以8K 解析度錄製移動延時影片，強大的飛行平台可自動完成增穩拍攝，一鍵生成電影大片般的延時影片，輕鬆看盡時光流轉、星河變幻。

無論飛行技能高低，強大的智能技術可讓你的創作更進一步。Mavic Air 2 獨有全新「焦點跟隨」功能，結合APAS 3.0 技術，讓複雜飛行更智能隨心。用戶在拍照或錄影模式下，只需手動框選拍攝目標，Mavic Air 2將通過視覺跟蹤技術識別，讓拍攝目標始終位於畫面中。此外，智能跟隨升級至3.0，透過先進的地圖構建演算法即時感知環境，規劃最佳飛行路徑，即使在複雜環境中也能順滑跟隨、靈活避障；還可選擇興趣點環繞 3.0 模式讓 Mavic Air 2 自主圍繞目標飛行，相機始終朝向目標進行拍攝，也能識別移動中的目標，輕鬆拍攝一段酷炫的環繞影片。

用戶還能啟用一鍵短片功能，共有沖天、漸遠、環繞、螺旋、小行星和彗星六種模式，輕鬆拍攝趣味十足的影片。只要在螢幕輕點目標，飛行器將自動計算航拍路線拍攝專業畫面，震撼視覺效果隨手可得。

此外，Mavic Air 2 可拍攝 4800 萬像素照片，擁有更高的動態範圍和色彩靈敏度。Mavic Air 2 新增智能拍照模式囊括場景識別、純淨夜拍及 HDR 三種技術[3]，智能識別航拍場景後，針對不同場景調整演算法；採用多幀降噪演算法，讓夜景畫面依然純淨通透；HDR 技術可在強光照環境下顯著提升畫面動態範圍，充分發掘覆蓋在光影之下的美。用戶還可用 HDR 全景功能，廣闊風景一覽無遺。

創新不止 一站式影片創作體驗

全新易用的 DJI Fly app 提供一站式後製體驗，帶來簡潔直觀的操作體驗，新增豐富的後製功能，影片創作簡單又有趣。同時軟體功耗大幅降低，啟動時間縮短，能更快速進入航拍。內置 DJI Mimo app 編輯器，提供豐富的剪輯範本，直觀的軌道式剪輯介面，打造流暢高效的剪輯體驗，還能快速將作品分享至社交網路社群，與親友分享精彩瞬間。

經過調研與用戶回饋，全新設計的標配遙控器符合人體工學，握持感更佳；上方夾持結構符合使用習慣，可適配全面屏手機，操控體驗更友好；擁有長達 240 分鐘的續航時間；還可為手機充電，為拍攝加多一重保障。

即日起，Mavic Air 2 透過 DJI Store、DJI台灣授權分銷商及零售商正式開始預售，5 月中旬後陸續發貨。Mavic Air 2 標準版包含飛行器、1 塊電池、遙控器等配件，售價 NT$22,000，全能套裝另外包含單肩包、2 塊備用電池、1 組 ND 濾鏡等配件，售價 NT$29,900。

此外，針對 Mavic Air 2 的 DJI Care 隨心換保障計劃亦同步推出，Mavic Air 2 用戶可享受兩次低價置換機會。極速換新服務涵蓋飛行器碰撞損壞、進水等意外情況，365 天的安心保障僅需 NT$1,800。

(科技)