繼張益贍、蔡宜芳爆不倫戀後，民眾黨又傳出柯P愛將董德堉、凌婉真疑婚外情，桃園市議員王浩宇28日在議會質詢時，大酸民眾黨淪為「桃花黨」，揶揄加入民進黨的唯一缺點就是「沒有保母」，也爆料民眾黨「還有第三、第四對」，就看有沒有媒體能拍到。

已婚的台北市文化基金會副執行長張益贍，和民眾黨美女國會助理蔡宜芳上月爆發不倫戀後，張火速辭職，柯P另一名愛將、台北農產公司董事長祕書董德堉，與台北市副市長蔡炳坤的祕書凌婉真過從甚密，2人被拍到女餵男、男拍女屁股、甚至滑進烏來泡湯。

雖然民眾黨立委蔡壁如連忙緩頰說2人都單身，但年初大選後退出綠黨、加入民進黨的市議員王浩宇，也趁著一早質詢桃園市長鄭文燦時，自爆很多人問他加入民進黨的感想，「唯一的缺點就是沒有保母！」

王浩宇會後進一步說，過去就常聽說民眾黨有第二對、第三對、甚至第四對保母，這些不倫戀都曾經在台北市議會被議員提出質詢，但還是一直發生，甚至還有黨政不分的問題，常趁民眾黨台中、高雄活動南下「幽會」，酸溜溜嘆道：「民進黨的缺點就是保母沒有民眾黨多，都是在做政治！」

王浩宇呼籲民進黨納入保母機制，不要很多民進黨議員像是他和有「民進黨周杰倫」之稱的彭俊豪，「到現在都還單身（未婚）！」他也提到，雖然沒有保母，加入民進黨還是有很多前輩提供很多建議跟幫助，「當然民進黨就沒有感情上的保母這個福利，如果有需要的可能要找民眾黨比較快！」

王浩宇說，上周人事處質詢時，市議員蔡永芳就建議人事處邀請年輕單身議員參與公務員聯誼，直指議員是「感情上的弱勢者」工作忙、難談感情，跑行程常常沒辦法陪另一半，他覺得聯誼的想法很好，可以多交朋友，但未來結婚後就該專情。

(中時 )