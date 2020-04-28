新冠肺炎疫情全球延燒，各國紛紛傳出災情，其中，越發達的大城市越嚴重，日本正是如此，連演藝圈都遭殃，不僅大前輩志村健因染疫病逝，也有不少藝人確診，今又驚爆傑尼斯天團「嵐」成員櫻井翔昨(4/27)突然缺席，親自透露生病發燒，所以沒上工。

傑尼斯男神櫻井翔除了歌手、演員工作外，高學歷的他，也受邀在電視新聞節目擔任播報員，非常重視這份工作，然他昨天卻意外缺席，事後透過電話連線，跟外界報告自己的狀況，他說平常外出工作前一定會量體溫，昨天傍晚臨出門，發現體溫比平常稍高，但不至於發高燒，也沒有其他不適，但覺得在這種時候更該慎重，於是向節目請假，請觀眾見諒。

事實上，日前型男主播富川悠太就是工作期間體溫偏高但沒發高燒，且很快就恢復正常，所以選擇繼續工作，沒想到隔幾天轉為發高燒、喉嚨有痰，經篩檢後確診，之後該節目製作人、導演等也跟著感染，引發輿論，反觀這次櫻井翔的處理方式，讓外界直呼相當嚴謹且有良心，感謝他有「請假的勇氣」，認為他勇於提出請假要求，是相當負責任的行為。

(中時電子報)