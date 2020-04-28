新北市交通局28日提報2020路口肇事優先改善十大地點，其中三蘆地區就佔了4處，又以三重重新三路與中正北路口肇事案件最多，多數為機車同向搶快的擦撞或違規左轉最多，市府將透過槽化線加寬、加長等方式改善。

今年度十大易肇事路段包括三重重新路三段與中正北路口、環河北路與龍門路口、蘆洲三民路與民族路口、三民路與中正路口、永和永貞路與保平路口、仁愛路與保生路口、淡水中正東路二段與八勢路口、鶯歌中正一路與建國路口、土城學府路一段與裕民路口、汐止中興路與福德三路口。

新北市交通安全科長林昭賢表示，肇事事件最多的重新路三段與中正北路口，鄰近新北大道路口常因為搶快發生擦撞，另外近圓環處則是因為3股車流交織，導致交通混亂，另加油站外路口，則是違規左轉多，造成同向擦撞。

林昭賢說，將把部分槽化線改為實體分割，並加寬槽化線等，盼能有效改善當地交通情形。

(中時 )