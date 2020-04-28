大陸線上文學網站閱文集團管理層出現人事變動，兩位聯席首席執行官吳文輝、梁曉東及部分高管團隊成員辭任，由騰訊副總裁程武接任閱文首席執行官及執行董事。閱文股價28日出現飆升，截至上午11點，閱文報35.55港元，上漲3.6港元，升幅11.27％。騰訊股價則變動不大，現升0.24％，報414港元。

綜合陸媒報導，據稱，此次人事異動主要是閱文在內部推動免費閱讀，惟意見未能達成一致。閱文的付費閱讀模式近年受挑戰，趣頭條旗下網文產品米讀等免費閱讀模式正在對傳統付費閱讀造成衝擊。但逐漸成熟的IP及衍生改編帶來的收入佔比越來越多，影響閱文的利潤率。

閱文集團2019年財報披露，包含在線付費閱讀、網絡廣告、分銷第三方網路遊戲的在線業務去年收入下滑，跌3％至人民幣（下同）37億元。同時，版權運營及其他業務收入大幅增長，按年升近3倍至46.4億元。

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