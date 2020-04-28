學員並已籌組「花蓮縣無人機應用發展協會」，培育花蓮未來AI無人機青農科技人才。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

民航法無人機專章已於今年3月施行，為了協助青年農民取得合法操作證照，並強化智慧農業與AI無人機的結合，花蓮縣政府與台灣無人機應用發展協會結合經濟部工業局的「AIGO人才培育計劃」，首次在花蓮開設「無人機與AI的應用花蓮智慧農業專班」，完訓學員並已籌組「花蓮縣無人機應用發展協會」，培育花蓮未來AI無人機青農科技人才。

近年來無人機因成本低、效率高已廣泛應用於農藥噴灑、電力巡檢、森林巡檢、國土監察、防災監控等眾多用途。而這次訓練以智慧農業為主軸，還邀請到國內智慧農業及無人機運用專家學者，針對AI無人機用於土壤與田地的分析、種植、噴灑、作物監控操作等專業課程實施講授與實地操作解說。

「花蓮縣無人機應用發展協會」籌備處主委張詠婷表示，台灣整體社會結構老化，農業缺工問題嚴重，該班花蓮青農學員希望經由課程所學，借助科技的力量吸引愈來愈多青年農民返鄉或加入創新農業的發展，翻轉傳統農業型態，搭上無人機與AI智慧農業商機，提升農場工作效率，降低勞力運用，透過精準定位協助農民進行農藥噴灑，可大幅降低時間及成本。

縣府農業處長羅文龍表示，無人機現階段在各個產業上給予多方協助，台灣農業正面臨農村老化、缺乏青農返鄉等困境，無人機AI智慧的運用，正好解決了許多人力資源匱乏的問題，現正積極讓花蓮的無人機AI智慧走在前端，引領全台。

(中時 )