大陸官方全力推動5G建設，三大電信中國移動、中國聯通以及中國電信5G基地台集中招標作業已完成，總計三大電信商共將砸人民幣760億元(折合新台幣約3200億元)採購，此顯示大陸整體5G建設將快速活絡，也帶動今網通族群反映市場利多，鴻家軍旗下網通概念股台揚(2314)攻上漲停、建漢(3062)大漲逾6%、台通(8011)亦強漲逾7%，其餘還有智邦(2345)再登天價212元、盤中漲幅逾7%，譁裕(3419)上漲逾2.5%，近期爆出經營權之爭的友訊(2332)，盤中也一度拉高2%。

大陸官方將5G視為今年基礎建設的重中之重，故最新中國電信、中國聯通的2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集中採購揭曉，加上先前已經公布的中國移動5G二期無線主設備集採，加總金額高達人民幣760億元(折合新台幣約3200億元)採購，也象徵著營運商5G基地台集採招標工作全部完成，隨著招標作業告一段落，緊接著而來的就是一連串的密集建設，儘管大型基地台來說，大陸多採用當地的華為、中興，或是國際大廠愛立信等，但台灣網通股多有供應相關零組件，有間接訂單可期，另外，還有交換器、小型基地台、天線等則台灣網通產業在大陸市場早已耕耘多年，也有打進三大電信商供貨，未來在這波大陸的5G建設潮中，台灣網通廠具有發揮空間，且5G產品的毛利率高於以往4G，此狀況在初期又更為明顯，對於獲利也可望有幫助。

在5G的快速發展下，網通白牌商機成長可期，以台揚來說，因遂低軌5G採開放架構，但白牌門檻高，台揚目前已經有超過10個客戶測試中，相關白牌效應預計今年下半年就會浮現，將帶動毛利成長，至於道衛星方面，今年也會有新客戶開始貢獻營收。

另外，智邦居白牌交換器市場龍頭地位，隨著5G的上路，電信商在考量資本支出的同時，白牌交換器就會是很好的選擇，且因為技術門檻高，故一旦商機發生，將會是一個長期的趨勢，且會從現在的主流100G，持續升級到400G、甚至是800G，都是可以期待的，智邦今股價也反映前景樂觀，再度登上天價212元，大漲逾7%。

(時報資訊)