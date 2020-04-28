紐約州州長安德魯·古莫25日（當地時間）指出，研究顯示，新冠肺炎病毒是從歐洲而非大陸進入紐約，他還說，美國總統川普頒布旅行禁令時已太晚，不足以阻止這種病毒的傳播。

據路透報導，古莫援引美國東北大學的研究估計，截至3月1日紐約州出現首例確診病例時，大概已有1萬多紐約人感染了新冠病毒，他說，紐約的新冠病毒可能源自義大利。

古莫說，最重要的是，國家應該從所犯下的錯誤中汲取教訓，因為病毒可能在秋天再次爆發，或者出現新的病毒。

(旺報 )