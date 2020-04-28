紐約州長：新冠病毒從歐洲進入紐約 而非大陸 11:282020/04/28 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約州州長安德魯·古莫25日（當地時間）指出，研究顯示，新冠肺炎病毒是從歐洲而非大陸進入紐約，他還說，美國總統川普頒布旅行禁令時已太晚，不足以阻止這種病毒的傳播。 據路透報導，古莫援引美國東北大學的研究估計，截至3月1日紐約州出現首例確診病例時，大概已有1萬多紐約人感染了新冠病毒，他說，紐約的新冠病毒可能源自義大利。 古莫說，最重要的是，國家應該從所犯下的錯誤中汲取教訓，因為病毒可能在秋天再次爆發，或者出現新的病毒。 (旺報 ) #病毒 #紐約 #新冠 #研究 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸疾控中心主任高福：新冠疫苗九月或有望緊急使用 10:252020/04/24 兩岸 法匹拉韋受期待 日增產儲備 04:102020/04/26 國際大事 川普吹捧羥氯奎寧 美研究打臉 04:102020/04/26 國際大事 美調查網站：「新冠病毒來自武漢病毒實驗室」為假新聞 10:562020/04/26 兩岸 陸國務院聯防控：武漢新冠「清零」不等於全部出院 17:082020/04/27 兩岸 吸菸會讓病毒由手向口傳播？專家說話了 09:002020/04/28 生活 美緊咬病源 證據替陸撐腰 04:102020/04/28 焦點新聞 英國脫歐撞上無影殺手 04:102020/04/28 時論廣場 新冠全球破300萬確診 美國佔近三分之一 04:422020/04/28 國際 譚德塞：1月底已提前警告疫情 有聽世衛建議國家表現好 06:122020/04/28 國際 兩岸熱門新聞 辜寬敏推制憲公投 國台辦重提：六個任何 - 兩岸 - 旺報 陸Q1手機市場報告：大量蘋果用戶轉移到華為陣營 - 兩岸 - 旺報 紐約州長：新冠病毒從歐洲進入紐約 而非大陸 - 兩岸 - 旺報 荷蘭駐台機構改名？ 陸駐荷大使館要求荷蘭澄清 - 兩岸 帝國總有撤離的一天 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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