錢櫃（8359）台北林森館大火意外促使地方政府擴大安檢，目前已有6家門市因有公共檢查缺失而暫停營業。不過，錢櫃昨（27）日股價終場僅小跌2.16％，今（28）日更逆勢開高強彈5.88％，隨後漲勢雖見收斂，仍維持逾1％穩健漲勢。

至於持股錢櫃26.06％，目前全台擁有52家門市的好樂迪（9943），亦有台中三民店1家門市因公共檢查缺失而暫停營業。好樂迪昨日開低走高、終場上漲2.7％，今日表現相對偏弱，開低後一度下跌1.81％至59.8元，早盤維持約0.5％跌幅。

錢櫃全台擁有16家門市及1處會館，目前除了台北林森店外，包括台北松江、台北南京、台北敦南、台北中華新館西門店及台中店等5家門市，亦因公共檢查有缺失而暫停營業。公司表示，將盡速確實改善後盡速申請複檢，待複檢通過後再恢復營業。

市場人士指出，錢櫃台北林森店為公司金雞母據點，近5年平均對錢櫃貢獻近8％營收、逾6％獲利，火災停業對公司營運影響大。而目前暫停營業據點位於台北及台中精華地段，預期暫停營業將對公司短期營運造成顯著衝擊。

好樂迪目前持股錢櫃26.06％、錢櫃則持股好樂迪32.4％，均為雙方重要轉投資公司之一。投顧法人認為，受新冠肺炎疫情影響來客數及國內消費景氣，加上錢櫃認列火災損失及賠償金等一次性費用，錢櫃及好樂迪今年面臨多重逆風考驗，營運恐難逃衰退。

(時報資訊)