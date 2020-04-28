期交所表示，鑒於近期原油價格巨幅波動，為提高布蘭特原油期貨契約保證金風險涵蓋程度及交易人風險意識，臺灣期貨交易所於109年4月27日公告調整布蘭特原油期貨契約(BRF)所有月份保證金金額，並自109年4月28日一般交易時段結束後起實施。

布蘭特原油期貨契約(BRF)調整前原始保證金金額為44,000元，維持保證金金額為34,000元，結算保證金金額為32,000元。調整後原始保證金金額為63,000元，維持保證金金額為48,000元，結算保證金金額為46,000元。

(時報資訊)