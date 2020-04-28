《期貨》原油價格劇動 期交所調高布蘭特原油期貨契約保證金 11:252020/04/28 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 期交所表示，鑒於近期原油價格巨幅波動，為提高布蘭特原油期貨契約保證金風險涵蓋程度及交易人風險意識，臺灣期貨交易所於109年4月27日公告調整布蘭特原油期貨契約(BRF)所有月份保證金金額，並自109年4月28日一般交易時段結束後起實施。 布蘭特原油期貨契約(BRF)調整前原始保證金金額為44,000元，維持保證金金額為34,000元，結算保證金金額為32,000元。調整後原始保證金金額為63,000元，維持保證金金額為48,000元，結算保證金金額為46,000元。 (時報資訊) #保證金 #布蘭特原油期貨 #契約 #原油價格 #BRF 也許您會感興趣 推薦閱讀 台指期 延續區間震盪 04:092020/04/24 證券．權證 中國銀行原油寶總損失規模超過人民幣90億 10:542020/04/27 財經 布蘭特原油期保證金 調高 04:102020/04/28 財經要聞 臺灣生技期貨6月上市系列報導二－八項須知 投資入門 04:102020/04/28 證券．權證 財經熱門新聞 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 川普對陸出狠招 防半導體技術流向軍方 - 財經 - 工商 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 嚇！油價又殺 美媒驚曝新兇手 - 財經 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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