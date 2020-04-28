台北市刑警大隊偵辦北聯幫幫主「平哥」王際平因涉及泰國房市吸金案時，因在王被查扣的手機中查出偵六隊簡姓小隊長與內湖分局綽號「豆哥」的李姓小隊長與王有聯繫，檢方訊後諭令簡、李2人各以5萬元交保，台北地檢署認為簡、李2人形式上雖疑有洩密的舉動，但因查無沒有不法對價，且包括王際平等偵查中的嫌疑人都已到案，認為罪嫌不足，將2人不起訴。

「瑞傑國際地產公司」遭檢舉以投資泰國房地產為由，保證前2年獲利10％，並找來多名正妹業務攬客，非法吸金4億餘元，估計逾200人受害，涉嫌違反《銀行法》，北檢在今年2月18日起訴王際平等12人。

台北市刑大是在偵辦王際平吸金案時，比對遭查扣的王際平手機，發現竟然有「自家人」出現在證物之中，研判在偵辦其他案件時可能洩密，除了一方面自清，也與調查局台北市調處尋求合作共同偵辦，本月鎮7日由調查局進行搜索，並約談2人到案。

當時因2人感冒咳嗽，檢調考量新冠疫情嚴峻，採用具有透明壓克力隔板的防疫隔離偵訊室進行偵訊，北檢以遠距視訊的方式進行複訊，諭令簡、李5萬元交保。

(中時 )