中央流行疫情指揮中心昨表示，國內連2天無新增個案、連15天無本土個案。對於是否會放寬防疫措施，中央流行指揮中心指揮官陳時中表示，目前已經正在研擬，不過進一步會考量相關科學數據，以及疫苗情況進行評估，他也表示，台灣國內疫情可能6月告一段落，但不排除有重新爆發的可能性。對此，前民進黨立委沈富雄直言，他聽了差點昏倒。

沈富雄在臉書指出，陳時中宣稱，依科學數據，疫情防制要到六月底才能放鬆，「我聽了差點昏倒」。沈說他的科學依據包括一、台灣本土案例已經連續15天零確診。二、四大可能防疫破口：鑽石公主號遊輪、酒店女公關、清明四天連假11景點爆滿遊客、磐石軍艦31確診官兵，上列四項所匡列的上千接觸人中無一確診。

沈富雄也因此提出他的具體建議如下：

(一)繼續並加強境外阻絶、境上攔截：。

(1)所有抵台旅客全篩，最好是快篩。

(2)二採陰後才解除14天居家隔離。

(3)備有居留地的採陰證明者不在此限，但如於兩週內發病，政府可求償25萬元以下新台幣。

(二)解除境內各種防疫措施：

(1)解除「社交距離」。

(2)戴口罩由強制改為自願。

(3)被停業的行業應准復業。

(三)行政院紓困的什麼金什麼券馬上就可以發，不必等到六月底。

沈富雄直言，週六、日這兩天蟄伏在家的人已經開始出來了，陳時中的團隊迄今功績彪炳、舉世無雙，但應適時收割，與民同享成果，若一昧墨守成規、過猶不及，人民要開始造反了。

(中時電子報)