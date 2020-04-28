國家實驗研究院與美國資訊服務平台柯睿唯安今(28)日舉行記者會，公布2019年度全球高度被引用學者及各國學術能量；而大陸論文發表量首度超越美國，年度累積約49萬篇學術研究，名列世界之冠，台灣則位居第21名，論文發表量偏弱，主要受到國內博士生減少、學術研究重質不重量等原因影響。

國研院科技政策研究與資訊中心副研究員洪文琪表示，大陸論文發表量自2000年的第8名、3萬345篇開始快速成長，並在2019年以48萬8557篇，首度超越美國的46萬6461篇；台灣論文排名則是在2012年達到最高峰第16名後，便逐年下降到2018年的22名，2019年略為提升到第21名，年度發表論文數量共有2萬7894篇。

柯睿唯安政府與大學解決方案顧問官欣瑩提到，大陸之所以論文發表數量快速增加，主要是邀請各國高被引學者任教、從事學術研究工作，並以海外學者的經驗，協助積極培養本土學者。

針對台灣情況，國研院分析，近年我國由於對於過度重視論文發表量的批判，加上大專校院教師與博士生減少等因素，導致台灣論文量發表不如過往，但另一方面，學術能量的展現也從重視論文發表數量，逐步轉型為重質不重量，但如何能讓台灣的學術研究產生社會影響力，應是我國持續努力的方向。

至於2019年度高被引學者，台灣有17人進榜，人數創新高，其中8名台灣學者入選跨領域項目，展現本土學術多元面貌。

成功大學化學工程學系張嘉修表示，這次是首度獲獎。他從事的研究屬於生物科技領域，早期進行的是環境生物技術與生質能源，但從2000年開始，全球重視減碳，因此著手開始從事沒有碳排的研究，2004年率領團隊開發全球第一個沒有CO2排放的生殖技術平台，此後更協助中鋼打造養藻系統，建立藻類培養平台。

中研院生物醫學科學研究所研究員胡哲銘則說，他專職研究生物工程 2008年找到新的想法，也就是奈米粒子在身體傳導時，是否能少被身體免疫系統所影響，他發現奈米能有效達到高度生物相容性，因此嘗試將奈米粒子與生物結合，之後在中研院任職後，在2015年，發現身體裡的病毒就是奈米粒子，並開始研究將生物材料當作疫苗，並以此做為癌症疫苗研發技術，更投入冠狀病毒研究，以奈米粒子模仿冠狀病毒，甚至製作出MERS (中東呼吸道症候群)奈米疫苗。

(旺報 )