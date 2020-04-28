萬海航運為提供多元且快速的航線服務，同時擴展中國至泰國/越南區域網路，將於2020年5月中新增一條華中-泰國/越南直航航線(簡稱CTV)，並與運達航運(Interasia Lines)及海陸馬士基亞洲(Sealand Maersk Asia)共同經營此航線，分別投入一艘實裝1,200箱(20呎櫃)船舶，航程周期為21天。

越南是中美貿易戰最大會受益國，萬海深耕越南，在當地貨櫃船運市場市占率名列前三大，且在越南蓋梅、峴港與海防都有投資貨櫃碼頭，公司去年12月中旬推出第二條越南蓋梅港到美西長灘的直達航線，這次新開越南CTV航線，靠泊港口為：寧波－上海－蘭佳磅－曼谷－蘭佳磅－胡志明－寧波。

首航船隻將於2020/5/15自中國寧波港出發。透過此航線投入，萬海航運將為中國及東南亞區段之客戶提供更豐富且綿密的海運網路，以滿足客戶運送需求。

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