香港特首林鄭月娥28日宣布，下周一（5月4日）起絕大部分政府僱員回復正常上班、公共服務回復正常時間，公共設施包括室外運動場、圖書館及博物館等恢復開放。

香港信報報導，林鄭月娥出席行政會議前表示，下周一起分階段回復政府服務，首階段公務員復工分為4方面，包括除了學校或康樂場地的僱員外，大部分政府僱員要正常上班；第二是公共服務，包括櫃台、註冊和查詢服務要回復正常；第三是市民社會享用的公共設施，包括室外運動場地、圖書館和博物館等；第四是各類委員會會議可以召開，但一些群組活動除外，包括頒獎活動等。

林鄭月娥強調，上述並不等於放寬預防措施，公務員首階段復工後，隨人流增加，要更加嚴格執行預防措施，包括出入大樓量度體溫、戴口罩、提供洗手液、安排彈性上班及午餐時間、及多用視訊會議等。

至於何時百分百全面回復正常，需要容後處理及公布。

(工商 )