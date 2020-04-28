中央氣象局今(28)日表示，今年梅雨季(5-6月)總雨量以接近正常的機率較大，其中5月雨量正常至偏少，6月接近正常，然而要注意短期強降雨，另今年4月受鋒面及大陸冷氣團影響時間較長，更創下24年來4月均溫最低紀錄。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，回顧過去一季氣象並對今年梅雨季提出預測，今年4月平均氣溫為自1997(含)年，24年來4月最低，總計我國13平地站測得數據，截至26日，較歷年4月平均值23.11度低1.38度，主要受華南雲系、鋒面及大陸冷氣團影響，因此偏冷時間較長。由於大陸冷氣團較為乾燥，影響時間長也導致今年春季累積雨量為歷年來第10少雨，雨量西半部偏少，東半部接近正常。

呂國臣指出，根據氣象局統計5、6月梅雨季雨量資料顯示，梅雨季待大範圍西南季風建立之後，全台將進入較為持續的雨期，大約落在5月16-20日，北部通常於5月上旬開始進入雨期，中南部則普遍在5月中、下旬或更晚開始，氣象局也進一步檢視我氣象局及各國數值模式的預報，5月各地雨量以正常至偏少的機率較大，6月雨量則以接近正常的機率較大些，梅雨季總雨量接近正常，氣溫方面，梅雨季各地平均氣溫以偏暖的機率最大。

氣象局分析雨量資料顯示，近30年6月強降雨發生時間有往後移的趨勢，梅雨季常伴隨豪雨造成災害，近年梅雨季總雨量雖無明顯增加或減少，但短時強降雨事件在發生頻率及降雨量均有增加趨勢，這現象除更易造成災害，亦增加預報的困難度。

氣象局呼籲，各界應及早做好排水系統的疏濬和水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低之地區，更應加強防範。由於今年春季雨量較少，目前各水庫之水位正逐漸下降，又因防疫期間用水量較大，氣象局特別呼籲民眾目前仍須愛惜水資源，注意節約用水。

(中時 )