檢警偵辦高雄橋頭糖廠桶屍案出現出現重大突破。警方證實，昨天帶回吳姓與熊姓情侶檔嫌疑人，根據檢察官漏夜偵訊，終於突破心防，2嫌承認因與林姓婦人投資卡拉OK店起衝突，才憤而下手將她勒斃後，埋屍在橋頭捷運債空地。但2人皆互推對方才是主謀，目前檢警仍在釐清案發經過。

警方專案小組實際上早已經掌握死者61歲林姓婦人的生前交友狀況，並鎖定該位男子為可疑對象，檢警表示，有鎖定婦人的生前交友情形，可能婦人生前與人曾經有過糾紛都有掌握。

檢警說，死者曾經被鹽酸浸泡，檢方對遺體相驗，發現頸部骨折，疑似遭人勒死後，被人塞進桶子棄屍，疑似就是為了防腐處理。資深警員研判，歹徒至少2人以上，與今天收網對象不謀而合，對於案發地點是否為第一現場，仍待檢方訊問才能釐清。

據了解，嫌犯2人曾經是情侶，2人在曾向死者林女盤租投幣卡拉OK店，因此發生糾紛而引發殺人，不過警方目前正在訊問，不願意證實案情。

專案小組調查結果，並由DNA比對發現，確定被害人身分為戶籍在高雄市鳳山區之失蹤人口林女（103年12月14日經家屬報案），而經法醫複驗發現該遺體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，四肢及身體等多處部位亦有骨折或挫傷等傷勢，至遺體死亡時間，初判可能在數月，甚至不排除數年以上。

專案小組調查發現，林女於失蹤前疑似與45歲吳姓男友人及53歲熊姓女友人因卡拉OK店盤讓發生糾紛，且於林女失蹤後，吳男及熊女2人形跡可疑，經多日蒐證後，於4月27日下午搜索2人住處並均拘提到案。

專案小組進一步調查發現，吳男及熊女疑似於2014年12月12日某時，在卡拉OK店與林女發生衝突，遭2人毆打。

(中時電子報)