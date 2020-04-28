林榮基潑漆3嫌交保確定 檢：尊重高院裁定 11:362020/04/28 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港銅鑼灣書店老闆林榮基遭潑漆案，台北地檢署聲押鄭啟龍及曾士峰、曾士晟兄弟3嫌失敗，向高院提抗告，高院28日仍裁定3嫌交保確定，對此，台北地檢署回應，尊重高院裁定。 林榮基潑漆 法官裁定交保原因是 3嫌潑漆林榮基 高院裁定交保確定 3嫌潑漆林榮基檢押不成 今提抗告 (中時 ) #高院 #裁定 #地檢署 #台北 #潑漆 也許您會感興趣 推薦閱讀 百貨看好母親節宅商機 客製化消費服務 04:102020/04/24 時尚消費 林森錢櫃大火 網：台北市長在高雄 13:142020/04/26 政治 錢櫃KTV大火 北檢檢察官赴馬偕相驗2遺體 20:172020/04/26 社會 錢櫃大火釀傷亡 羅智強痛批：草菅人命 20:222020/04/26 政治 台版N號房 男子送點數誘少女網傳裸照供DIY 16:512020/04/27 社會 亂小便被抓包挨罵 男子潑漆台南博物館報復 18:332020/04/27 社會 謝和弦持大麻裁定勒戒 送押台北看守所 20:192020/04/27 社會 幹譙綜藝天王吳宗憲 網紅「館長」陳之漢被訴 10:052020/04/28 社會 3嫌潑漆林榮基 高院裁定交保確定 10:472020/04/28 社會 林榮基潑漆 法官裁定交保原因是… 11:052020/04/28 社會 社會熱門新聞 高雄桶屍2嫌認罪 盤讓卡拉OK口角勒死婦人埋屍 - 社會 太陽花攻占行政院案 魏揚二審逆轉判4月 - 社會 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 CM-11勇虎戰車基訓爬坡熄火倒退嚕 擦撞後車2士官受傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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