香港銅鑼灣書店老闆林榮基遭潑漆案，台北地檢署聲押鄭啟龍及曾士峰、曾士晟兄弟3嫌失敗，向高院提抗告，高院28日仍裁定3嫌交保確定，對此，台北地檢署回應，尊重高院裁定。

林榮基潑漆 法官裁定交保原因是
3嫌潑漆林榮基 高院裁定交保確定
3嫌潑漆林榮基檢押不成 今提抗告

(中時 )

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