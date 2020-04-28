太陽花攻占行政院二審改判魏揚等人4月，民進黨立委賴品妤受訪表示，不能苟同這樣的判決。（林縉明攝）

太陽學運323佔領行政院事件屆滿6年，魏揚等8人被依「煽惑他人犯罪」起訴，一審判決無罪。但高院今二審宣判，魏揚等6人逆轉遭判4月有期徒刑。對此，當時人在現場的無黨籍立委林昶佐表示，馬英九施政時期倒行逆施，讓許多反對運動風起雲湧，「不是誰去煽惑可以達到的」，再加上當晚對民眾施暴的警察，至今仍未找到，「這樣的判決，對一般民眾來說很難理解，也不公平」，他認為應該要上訴。

林昶佐表示，魏揚等人只是在現場呼口號，一審也因此獲判無罪，二審卻逆轉，這對一般民眾來講很難理解。尤其，當時國民黨馬英九政府不斷讓台灣的經濟鎖進大陸，引起許多人民反彈，絕非任何人可以透過煽惑達到，何況魏揚只是在現場呼口號帶動士氣。

林昶佐說，當晚在江宜樺一聲令下後，警方開始暴力驅離集會民眾，把人打得頭破血流，甚至造成一名傷者事後不幸過世，但打人的警察，至今都還找不到，只是呼口號的魏揚卻被判有罪，讓人無法理解，也不公平。

他認為，未來一定要繼續上訴，也希望關心司法、關心人民集會遊行權利，以及關心警察權力過大的朋友，都應該持續關注此案。

曾參與太陽花學運的民進黨立委賴品妤說，一審判決無罪，但二審更換法官，判決大逆轉，而且用「控煽惑他人犯罪」是不合理的罪名，不能苟同這樣的判決；至於要不要上訴，尊重當事人決定。

(中時 )