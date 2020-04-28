因應連續假期 防疫嚴陣以待！嘉義縣11個觀光景點推動人流管制措施。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

因應連續假期 防疫嚴陣以待！嘉義縣11個觀光景點推動人流管制措施。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

因應連續假期 防疫嚴陣以待！嘉義縣11個觀光景點推動人流管制措施。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

預防五一連假觀光景點人潮聚集，嘉義縣文化觀光局盤點縣內11個景點，將在3天連假或一般假日期間啓動人流出入管制、停車場管制等總量控管措施，同步搭配社交距離宣導，以及部分場域採行實名制，盼大家一同落實防疫工作。

將實施防疫管制的景點包括阿里山森林遊樂區、太平雲梯、圓潭瀑布、奮起湖、竹崎公園、牛埔仔草原、故宮南院、高跟鞋教堂、東石漁人碼頭、獨角仙農場、綠盈牧場等11處，文觀局指出，會透過訂定安全容納人數上限、警示、分流及管制等作為，分散人流避免群聚，同時在重要景點停車場或不易控管景點、社區出入口設置人形看板，提醒遊客保持安全社交距離。

人流管制方面，阿里山入園管制人數上限為4355人，入園達3000人時，將透過訊息、廣播等通知遊客，達4000人也會請警方協助在台18線88K勸導遊客轉往其他景點。竹崎公園近日重新開放遊客入園，竹崎鄉公所假期間將針對戲水區、停車場出入口等處派員宣導。

太平雲梯4月分起將雲梯最高容納人數由300人降至200人，停車場由127車位減量為102個車位，另高跟鞋教堂園區以容納500人為限，東石漁人碼頭停車場共400個車位，假日期間定時向遊客宣導保持社交距離，並管控停車位。另牛埔仔草原、圓潭瀑布停車場占地較廣闊，若車輛停滿或有不守秩序情況，將由警方協助勸離，至於收費停車場如停車數達50％，即管控車輛進入。

縣長翁章梁指出，針對即將到來的連續假期，將請文觀局及警察局積極在各景點，宣傳安全社交距離，保持室內1.5公尺，室外1公尺安全距離，也提醒民眾外出戴口罩，共同落實防疫，配合各景點人流管制，避免群聚，才能玩的安心與開心。

交通部「1968」APP新增即時人潮示警功能，嘉義縣被列入的景點有奮起湖老街、太平風景區及布袋建德宮，文觀局呼籲民眾多加利用，以避開人潮聚集景點。

(中時 )