《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（28）日的國際新聞重點。

【1】金正恩真有事！川普開腔透內情

北韓最高領導人金正恩遭傳進行心血管手術後病危，至今逾2周未公開露面，美國總統川普27日透露知道金正恩的狀況，祝福他一切都好，似乎間接證實金正恩確實出了一些事。

【2】新冠緊咬陸 川普怪沒遏阻全球流行

美國總統川普27日說，中國大陸原本可以趁新冠肺炎席捲全球前遏阻新冠肺炎疫情，但卻沒這麼做，美國政府要認真加以調查。

【3】新冠全球破300萬確診 美國佔近三分之一

根據美國約翰斯霍普金斯大學最新數據顯示，全球新冠肺炎確診人數28日正式突破300萬人，累計死亡人數超過20萬人。其中，美國共有近98萬人確診，佔全球確診人數將近三分之一。

【4】失業率高漲 歐美多國急解封

全球新冠疫情確診人數破300萬，死亡人數飆破20萬，其中美國、西班牙、義大利、法國災情慘重，高居前4名。所幸疫情似有趨緩，4國宣布逐步解封。美國多州陸續解封，德州、喬治亞州、南卡州、奧克拉荷馬州已率先開放部份經濟活動。田納西州昨日恢復可在餐廳用餐。密蘇里州下周則將允許各行各業全面恢復營業。義、西、法等受創嚴重的歐洲國家也計畫逐步分區解封。

【5】金正恩病危？批CNN是垃圾 北韓官方首度回應了

北韓最高領導人金正恩神隱逾2周，遭傳接受心血管手術後病危，官媒至今未針對傳聞澄清、駁斥，不過北韓對外宣傳微博帳號「今日朝鮮」連日來狂發貼文，痛批CNN、南韓媒體等妖言惑眾、造謠，形容媒體是「下水道老鼠」，甚至批西方情報人員不如三流記者，措辭相當激烈，日媒《產經新聞》評論，這看起來像朝鮮官媒首度直接否認傳聞。

(中時電子報)