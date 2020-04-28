中國黃金協會28日公布最新統計，受疫情影響，2020年第一季中國黃金產量和消費量均下滑。統計顯示，2020年第一季，大陸國內原料黃金產量為82.63噸，與2019年同期相比減產10.14噸，年減10.93％。

中新社報導，統計顯示，2020年第一季，全國黃金實際消費量148.63噸，與2019年同期相比下降48％。其中：黃金首飾92.04噸，同比下降51％；金條及金幣37.67噸，較上年同期下降47％；工業及其他18.92噸，年減32％。

中國黃金協會稱，疫情爆發以來，大陸全國採取嚴格的防控措施，加上金價上漲因素，黃金首飾和金條消費均受到較大影響。由於春節前首飾零售企業按慣例進行囤貨，以及國外疫情蔓延導致出口訂單無法交付，黃金首飾加工企業雖然陸續復工，但加工訂單量少難以實現完全復產。

此外，疫情影響下，1-2月份全國礦產金累計產量較上年同期下跌19.51％；進入3月份，隨著國內疫情緩解和金價上漲的因素，重點黃金企業有序推動復工復產，復工率由2月底的80％迅速提升至98％以上，3月份全國礦產金產量實現增長5.55％。預計四月份生產全面恢復正常。

(工商 )