林森錢櫃KTV大火肇事原因直指消防安全設備遭到關閉以致無法發生作用，其實除了公共場所消防設施應定期維護測試，國內老舊住宅多，早期建物無配備消防自動安全防護設備，民眾更應多加留意居家防火安全。

依內政部訂定的《各類場所消防安全設備設置標準》中定義，消防安全設備大致可分為「滅火」、「警報」、「避難逃生」、「消防搶救」等消防安全設備，各類消防安全設備會因建物的條件不同而有所差異。以滅火設備為例，同樣都是電梯大樓，有的需配備自動灑水設備，而有些可能只有滅火器或室內消防栓設備，之所以有所差異，主要是因住宅興建時的法規或建物規劃設計條件不同所致。

中信房屋研展室副理張漢超表示，老宅興建年代久遠，相關消防設施可能不夠完備，例如滅火設備可能只有里辦公室提供的滅火器，避難逃生空間也只有平時通行的樓梯間，假如左鄰右舍又在通道擺放鞋櫃等私人物品，很可能會在意外發生時阻礙逃生。

內政部消防署近年透過各地方消防單位強力宣導，要求家戶都必須安裝住宅用火災警報器，以強化老宅的消防示警功能。（圖／中時資料庫）

張漢超認為消防設施寧可備而不用，但也不要在意外發生時卻無法作用，建議民眾多留意消防安全設備完整度，一定要注意有無定期檢測及保養，倘若建物原本就未規劃埋設消防滅火或警報設備，未來入住後除了記得加裝內政部核可的住警器外，住家內也應自行備妥滅火器或其他滅火器材，而屋外逃生動線也應事先規劃設想，察看逃生門及梯間有無阻礙，如有雜物應設法協調移除。

根據聯徵中心住宅貸款資料進行統計，去年第四季台北市超過30年以上屋齡的老宅交易比例高達50.2%，新北市與高雄市為24%，而桃園市、台中市、台南市也有超過1成以上的比例是購買高齡住宅，顯示高齡老宅在交易市場仍是熱門標的，民眾看中老宅的優點多半是總價負擔較新成屋低，不過在省了荷包的同時，基本的居住安全也應該注意，消防安全更是不可疏忽的重點。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)