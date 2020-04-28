北市林森錢櫃26日發生大火，造成5死、1命危以及48輕重傷的悲劇。初步調查，起火主因是源於5樓儲藏室起火，而在起火之前，王姓工頭曾放置測距儀充電，後依涉犯過失致死等3罪被檢方諭令10萬元交保、限制出境出海、限制住居。對此，前新北市議員李婉鈺氣炸表示，少在那邊什麼都推給工人。

檢方檢視監視器畫面時，發現王姓工頭進入疑似起火點的5樓儲藏室。而王男到案約談時坦言，曾到儲藏室為測距儀充電，後被依過失致死、過失傷害、公共危險等罪嫌移送台北地檢署複訊，經檢方諭令10萬元交保，限制出境出海、限制住居。

對此，李婉鈺在臉書上痛批，「少在那邊什麼都推給工人！找插頭充電有什麼錯？本來大樓的插座就應配置能負荷的電量，若超過，應該是跳電；有火，應有警鈴大響連缐通報消防隊甚至自動灑水才叫『合格』的消防配電設備。」

她直言，許多營業埸所、校園，甚至公共場所，為了省錢每次的安檢怎麼過的大家心裡有數，不要柿子挑軟的吃。李婉鈺替工人抱不平，「工人做工，這個世代沒有人願意做的苦力養家餬口人生，我們享福的所有人都該心存感謝。」

貼文一出，許多民眾也在下方留言「誰允許關掉警報器系統的？誰就要負最大的責任」、「充電設備電池不良是有可能爆炸或短路造成火花的，這跟工人也有責任，但關閉所有系統就是嚴重違反公共安全」、「支持，這不是一個基層員工扛的起的事」。

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(中時電子報)