小心詐騙集團，騙你千變也不厭倦！81歲許姓婦人接獲詐騙集團假冒警察身分，表示其名下帳戶涉及多起刑案，要求配合協助辦案，否則將遭收押，老婦人心生畏懼，依詐騙集團指示，前往銀行臨櫃準備匯款120萬元交付，行員察覺有異立刻報警，員警到場後與行員努力勸阻說明這是「假檢警真詐財」手法，許婦終於了解警察苦心，感謝員警及時阻止，成功保住百萬老本。

台中市府警察局第六分局何安派出所日前接獲報案，文心路上1間銀行裡有名老婦人疑似遭詐騙，副所長許閏傑及巡佐蔡明錦到場時發現，許婦已與詐騙集團通話多時，並準備匯款120萬元，在警方與行員苦口婆心地向老婦人解釋這是很典型的「假檢警真詐財」老梗後，老婦人才恍然大悟。

警方呼籲，檢警辦案不會使用電話做筆錄及電話通知監管帳戶，更不會透過電話要求民眾匯款或轉帳，民眾如接獲疑似詐騙電話千萬別慌張，可先向派出所尋求協助，謹記防詐騙3要訣「冷靜、查證、報警」並撥打「165反詐騙」諮詢專線電話，提高防詐騙之共識與警覺，避免讓自己受騙，損失財物。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )