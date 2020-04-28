石英元件及Saw廠-台嘉碩(3221)因獲村田授權銷售SAW濾波器及移轉客戶，且日廠淡出部分石英元件市場，石英元件價格調漲，帶動台嘉碩第1季合併營收5.05億元，年成長24.93%，隨著Saw及石英元件出貨放量，台嘉碩預估，第2季業績可望優於第1季，今年業績亦可望遠優於去年，今天盤中股價強勢大漲，為3月12日以來新高。

由於日系廠商淡出部分產品，且大陸石英元件廠生產受到新冠肺炎疫情影響，讓部分石英元件供給吃緊，晶技(3042)於去年下半年調漲部分產品價格，今年第2季再針對價格不合理的品項調整價格，台嘉碩亦跟進調漲價格，加上物聯網(IoT)、無線藍芽耳機等市場需求強勁，讓台嘉碩今年石英元件產品業績看好。

在Saw部分，過去台嘉碩為村田代工產品，公司於去年第4季與日本村田製作所(Murata)達成部分產品線授權協議，村田授予台嘉碩銷售非手機應用領域「打線型」SAW濾波器產品，村田客戶亦自去年底到今年第1季陸續轉至台嘉碩100%持股美國子公RFMi，目前客戶移轉相當順利，出貨量穩定放大。

目前石英元件與Saw佔台嘉碩營收比重約50:50。

在石英元件及Saw兩大產品訂單同步攀升下，台嘉碩預估，第2季業績可望優於第1季；下半年雖然因疫情仍不明朗，但隨著石英元件產業前景轉佳，且公司接收村田客戶順利，移轉效益逐步顯現，今年業績審慎樂觀。

(時報資訊)