全台「含金量」最高的扶輪社-台北金融扶輪社，力挺「台灣門面」台北市雙層露天觀光巴士，台北金融扶輪社成員今(28)日首度以「包車服務」方式，創造台北市雙層露天觀光巴士的新營運型態。

2019年甫成立的台北金融扶輪社，社友各個大有來頭，是由金融業菁英，上市櫃公司董事長、總經理、外資執行董事、政府智庫高層，以及律師、會計師所組成，堪稱是全台「含金量」最高的扶輪社，成立至今屢屢成為市場話題，是扶輪社的指標社之一。據了解，近幾年扶輪社進行轉型，由過去的區域型態，再增加「題材」、「產業」性的新態種，台北金融扶輪社就是以「金融」背景為基調而成立的新團體。

台北市雙層露天觀光巴士執行長徐浩源表示，這波疫情原本逼得雙層露天觀光巴士考慮要停駛，但考量到肩負著台灣門面的使命，「一定要繼續開下去」，因此，除了與台北市政府協議減班外，也陸續推出優惠措施，以提高載客率。

扶輪社表示，扶輪社成立宗旨就是社友相互扶持，透過台北金融扶輪社率先力挺的拋磚引玉，相信未來會有更多友社共同參與這樣的包車服務。

(時報資訊)