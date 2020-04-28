祝融襲錢櫃，造成5死1命危慘劇，其中錢櫃員工1死1傷，北市勞動局表示，將針對雇主有無違法進行後續裁處，若現場災害擴大可做停工處分；另要求雇主，需依法在事故發生3天內，補償家屬5個月平均工資喪葬津貼，事故發生15天內補償40個月平均工資死亡津貼，勞動局也會核發慰問金。

勞動檢查處表示，已立刻啟動職業災害調查，經約談相關人員並製作談話紀錄，將追究雇主有無違反《職業安全衛生法》相關規定事項，後續依法進行裁處，若現場災害有擴大之虞，可進行停工處分。

勞動局長陳信瑜表示，會要求雇主依《勞動基準法》第59條規定，於事故發生3日內，補償罹災者家屬5個月平均工資喪葬津貼；並於事故發生15日內，補償40個月平均工資死亡津貼。

陳信瑜說，若經調查，罹難勞工確屬職業災害，勞動局將核發職業災害死亡慰問金30萬元（但需扣除罹災者戶籍所在地核發的職災慰問金額）；並會要求雇主補償傷者此次事故所衍生的所有健保醫療費用，及無法工作期間工資補償。

若傷者因職業災害導致永久失能，陳信瑜說，勞動局會核發職業災害失能慰問金10萬元（失能等級第5至第4）或20萬元（失能等級第3至第1），勞動力重建運用處職災個案管理員，後續也將持續提供職災勞工家屬關懷服務。

(中時 )