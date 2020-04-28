新北市一名高中男老師，遭爆與女學生談師生戀，還有疑似滑進摩鐵「課後輔導」的影片在網路瘋傳。然而新北市教育局調查，確認影片中的男主角並非男師本人；警方表示，全案將依妨害風化罪嫌偵辦，同時提醒民眾勿再轉傳不雅影片，否則將觸犯刑法，可處2年以下有期徒刑。

據了解，新北一名高三女學生在畢業前夕與男老師交往3個月，兩人分手後，女學生向教育部檢舉男師，此案尚在調查中。據《三立新聞》報導，然而這名男師又遭爆料，與女直播主拍攝鹹濕片，片中女主角穿著學生服，還有「老師很愛你」等鹹濕對話，9分鐘的「摩鐵課後輔導片」，迅速在網路瘋傳。

不過新北教育局調查後表示，不雅片男主角並非這名男師，而男師也已經提告。警方指出將追查散播者，全案依妨害風化罪嫌偵辦。

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(中時電子報)