受肺炎疫情影響，全球經濟嚴重受創，不斷有企業裁員或放無薪假的消息傳出，此時又有一家「幸福」企業選擇發放防疫津貼3萬元來照顧員工。

專注在不動產法拍、容積項目的寬頻房訊總經理游世一表示，一間優秀的公司必須具備化危機為轉機的能力，現今全台經濟因新冠肺炎疫情延燒，導致不斷有企業裁員或放無薪假的消息傳出，各行業受影響的人數不斷增加，考量到公司營運發展穩定，不僅未受到影響，第一季業績更創下新高。

為了體恤員工家人可能因工作關係導至家庭整體收入減少，因此於四月份宣佈，針對現有的一百多名員工，每人發放3萬元防疫津貼，並且表示今年不會裁員。除此之外更要大舉徵才，藉機網羅、招募更多優秀人才，為未來榮景預作準備。

游世一表示，在現今股市動盪、充滿不確定因素的狀況下，不少投資人改採保守觀望態度。特別是黃金、不動產等產品因具有抗跌、保值的特性，成為投資人最佳的選擇。雖然說「現金為王」是目前的主流趨勢，但與其保留現金貶值，不如利用國內利率常期處於低點，將資金投入保值性高的不動產。

以兩岸三地來說，台灣目前房價仍低；特別是中、南部地區，對比鄰近國家來說相對便宜，且目前台灣防疫成果受世界各國肯定，只要能持續守住，待疫情結束後，在中美關係破局、外資紛紛出走狀況下，預計台灣房地產將再次迎來高峰期。

(工商 )