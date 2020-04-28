Satellite pics spark claims of rehearsal for Kim Jong-un's massive funeral https://t.co/AIPAdFdO5w — The US Sun (@TheSunUS) April 27, 2020

近日北韓領導人金正恩爆出心臟手術失敗命危的消息。據行星實驗室的最新衛星照顯示，北韓正在平壤修建大型閱兵式所需的臨時建築。外媒推測，北韓在疫情期間不可能無故舉行閱兵，最有可能的就是金正恩已經去世，北韓正在建造大型遊行隊伍，舉行他的葬禮。

英國《太陽報》報導，據行星實驗室（Planet Labs）的衛星照片，18日起北韓平壤就在進行一項工程，建造通常用於閱兵式的臨時建築。從照片上能看到，位於平壤東邊的「美林閱兵訓練場」內，正在建造成排的臨時建築，能容納來參加閱兵式的士兵。

原先北韓預計在1月舉行閱兵，但因為新冠肺炎大流行而取消。有報導說，雖然北韓至今都零確診，但依然受到病毒的威脅，不太可能在最近舉行大規模閱兵。有人就猜測，遊行可能是為領導人的葬禮，與2011年其父親金正日去世時的場面類似。

(中時電子報)