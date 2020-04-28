男子酒後隨機縱火，幸未釀成人員傷亡。（邱立雅攝）

男子隨處縱火，還確認機車引燃後才離去。（翻攝畫面／邱立雅竹市傳真）

新竹一名35歲的周姓男子因失業賦閒在家，因心情不佳獨自喝悶酒，28日凌晨拿著打火機四處縱火洩憤，一路從勝利路直走到中南街，專挑小巷子內的機車與住家隨意放火，造成5輛機車與2台冷氣損毀，甚至還有住家大門被燒得漆黑，民眾發現火勢後報警，警方隨即加強巡邏找人，在小巷發現搖搖晃晃的周嫌，以現行犯帶回派出所偵訊。

28日凌晨周嫌心情不佳在新竹市區四處閒晃，因近期疫情無零工可打，讓他心情跌落谷底，酗酒後仍無法排解情緒，便帶著打火機邊散步邊縱火，並專挑小巷機車與住戶下手。周嫌在點火時，還確認火已引燃才離去。

周嫌凌晨1時許走到勝利路朝小巷口的幾輛機車點火後，又走到南門街燒住戶的雨傘與機車，接下來又到中南街路邊停靠的機車再度縱火。其中勝利路的兩輛機車燒得全毀只剩骨架，現場惡臭難聞。

遭殃居民表示，凌晨聽到屋外有警車的聲音，但又迷迷糊糊睡去，直到白天鄰長來敲門，才發現自家機車被縱火，掛在窗上的雨傘被燒得只剩傘骨，幸虧機車只被燒壞外殼，還能發動。

竹市第三分局南門派出所警方獲報後積極調閱監視器，並由線上警網在南門街攔截圍捕周嫌。周嫌為當地警方列管的頭痛人物，被發現時身上濃濃酒味，已醉到不行搖搖晃晃，警方以現行犯帶回派出所偵訊，並以公共危險罪嫌移送新竹地檢署。

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(中時 )