新北市永和區民有街4日晚間發生群聚鬥毆事件，民眾見狀撥打110報案，卻反遭警員質疑「為何不打派出所電話！」甚至遭警員訓斥，民眾憤而向媒體投訴爆料，對此，永和警分局回應，避免撥打110層層轉報，可加速員警到場時間。

據悉，17歲程姓少年日前因口角糾紛與22歲游姓男子產生嫌隙，游男夥同另外多名友人4日晚間11時許，持棍棒追打程姓少年，造成他手腳挫傷，警方獲報到場，但嫌犯已逃逸無蹤。

警方鎖定車牌循線約談游嫌等人到案，訊後將依傷害等罪嫌函送法辦。案發當時，民眾撥打110報案，卻反遭到場警員質疑「為何不打派出所電話！」甚至被恐嚇說「你的公司是我們管的！」民眾一怒之下向媒體投訴。

知情人士透露，警員不願意民眾撥打110報案，是因為不想被新北市警察局列管，所以才會訓斥報案民眾。新北市議員葉元之痛批，民眾絕對不會知道派出所電話，情急之下撥打110是最快速，也最可以保護民眾的方式，警察局若因為「列管」問題導致民眾報案不知所措，根本就是制度殺人。

永和警分局表示，員警告知對方若有相關治安、交通問題，可撥打派出所電話，避免層層轉報時間流失，以爭取時效，疑對話表述過程造成報案人誤解質疑為何不能撥打110。

永和警分局也表示，員警因急於查明案情，報案人為社區保全，與對方對話中，表達出非常不想做，才會回說「做得那麼不開心就不要做」，言詞有欠妥之虞。

(中時 )