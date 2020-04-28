好消息！新冠肺炎疫情嚴峻，但在國內確實有趨緩現象，彰化縣長王惠美28日上午表示，彰化縣新冠肺炎18名確診個案患者，除了死亡的白牌車司機之外，其餘17人陸續治癒，最後1人已在上午出院，彰化縣目前是零收治。但她呼籲縣民不能掉以輕心，還是要確實做好防疫。

王惠美上午前往彰化基督教醫院慰問第一線醫護人員，與縣民一起開心送上pizza，她致詞時開心宣布，新冠肺炎疫情從一開始到現在都非常緊張，感謝所有鄉親包容與配合防疫，雖讓大家生活中多了許多不便，但也因為大家的努力，已好幾天都零確診。

她說，要向鄉親報告一個好消息，彰化縣18名新冠肺炎確診案例，除了死亡的白牌車司機，在醫院專業治療下，今天已經痊癒全部出院回家；其中年紀最高為89歲，也是全台灣最高齡的確診案例。

衛生局長葉彥伯表示，彰化縣從疫情發生至今共18例確診，其中14例為境外移入、4例為本土感染，確診個案中1人死亡，之後陸續有14人康復出院；最尚未出院的3人，第3次採檢結果也是陰性，全部都經中央同意，獲准解禁「出關」。

葉彥伯說，三採陰作業都已在昨天完成，但須先經過中央專家小組評估，做最後判定。有2人在昨天出院，分別是收治37天的案192、彰化第8例20多歲留美女學生，和同樣收治37天的案204、彰化第9例20多歲留英女學生，最後1人為案242今天上午出院，是彰化第12例20多歲英國男學生，收治34天後順利治癒。

王惠美再次呼籲，鄉親防疫期間勤洗手、戴口罩，保持安全的社交距離，沒生病不要到醫院，如果生病還是要進醫院確認身體狀況，接受治療，相信大家都能平安度過這次疫情。

(中時 )