KTV北市議員徐巧芯出示與KTV消費者對話。（譚宇哲攝）

北市錢櫃KTV林森店26日大火造成重大傷亡，國民黨北市議員游淑慧、羅智強、徐巧芯、侯漢庭今天上午舉行記者會，徐巧芯爆料，前KTV員工稱業者因為客人抽菸，都會將消防警報設備關閉，只有安檢時才會打開，質疑市府相關消防安全檢查完全沒有落實。

徐巧芯出示與曾在KTV打工的朋友對話記錄指出，因客人會在KTV包廂抽菸，業者都會將消防警報設備關閉，只有安檢時才會打開；也有KTV消費者說，在包廂抽菸遇過警察臨檢，警察當下只是勸導，服務員也不會制止，顯示業者默許包廂內抽菸、關警報器，根本積習已久，市府不可能不知道。

徐巧芯認為，安檢不是替業者背書，業者責任還是要自負，林森錢櫃裝修計畫有送建管許可，但沒有送消防防護計畫給消防局，4月22日的聯合檢查位發現是疏漏，但就算發現，市府也只能要求限期改善，消防法相關規定無罰則可言，應盡速修訂相關條例，才實際讓消防局對未送消防防護計畫的業者有實際裁量權。

(中時 )