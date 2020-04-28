今年4月初發生的駭人聽人高雄桶屍命案，承辦岡山分局掌握嫌犯，帶回吳姓男子及熊姓女子，專案小組發現，2嫌因卡拉OK店盤讓與林女發生糾紛，憤而殺害，橋檢偵訊後28日依殺人等罪嫌將2嫌聲請羈押。

專案小組調查結果，並由DNA比對發現，確定被害人身分為戶籍在高雄市鳳山區之失蹤人口林女（103年12月14日經家屬報案），而經法醫複驗發現該遺體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，四肢及身體等多處部位亦有骨折或挫傷等傷勢，至遺體死亡時間，初判可能在數月，甚至不排除數年以上。

專案小組調查發現，林女於失蹤前疑似與45歲吳姓男友人及53歲熊姓女友人因卡拉OK店盤讓發生糾紛，且於林女失蹤後，吳男及熊女2人形跡可疑，經多日蒐證後，於4月27日下午搜索2人住處並均拘提到案。

專案小組進一步調查發現，吳男及熊女疑似於2014年12月12日某時，在卡拉OK店與林女發生衝突，遭2人毆打，2嫌供稱，因與林姓婦人洽談卡拉OK店盤讓問題爆發嚴重口角，因此憤而毆打林婦，2人並將林婦帶進車內談判進一步，結果發現林婦在車內斷氣。

專案小組表示，2嫌疑似憤而勒斃林女，但2人卻避重就輕，甚至互推對方才是主嫌，目前檢警仍在釐清案發過程。

2人發現林女死亡後，即駕車購買大垃圾桶、鹽酸及水泥等物品，將林女屍體裝入大垃圾桶後，倒入鹽酸，並用水泥覆蓋，埋入橋頭區橋頭糖廠捷運站一號出口對面空地而棄屍。

全案經橋頭地檢署檢察官訊問後，認為吳嫌及熊嫌2人涉犯刑法私行拘禁罪、傷害罪、殺人罪及毀壞、遺棄屍體罪等最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪罪嫌，且有逃亡及串證之虞，均向橋頭地方法院聲請羈押。

(中時 )