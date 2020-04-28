大陸證監會27日深夜就在美上市的瑞幸咖啡財務造假事件發表回應，表示已就跨境監管合作事宜與美國證監會溝通，美國證監會作出了積極回應。證監會稱，願與包括美國在內的境外證券監管機構加強合作，共同打擊跨境違法違規行為，依法保護各國投資者合法權益。

路透報導，證監會還表示，中方一向對跨境監管合作持積極態度，支持境外證券監管機構查處其轄區內上市公司財務造假行為。同時，在國際證監會組織（IOSCO）多邊備忘錄等合作架構下，中國證監會已向多家境外監管機構提供23家境外上市公司相關審計工作資料，其中，向美國證監會和美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）提供工作資料的公司共計14家。

證監會稱，在上市公司審計監管方面，一貫高度重視通過加強對會計師事務所等資本市場看門人的監管執法，推動服務機構建立健全品質控制體系、提高執業品質，持續促進財務資訊披露品質的提升。與此同時，中國證監會積極推進與境外審計監管機構的合作。對於美國PCAOB要求入境檢查在PCAOB註冊的中國會計師事務所，雙方合作從未停止，一直在尋找一個各方都能接受的檢查方案。

(工商 )