合勤控(3704)旗下的兆勤科技(Zyxel Networks Corp)宣布，與資安大廠McAfee聯手推出ATP系列防火牆，結合McAfee的強大防毒軟體功能，從裡到外協助中小企業抵禦未知與已知威脅，全面提高防火牆防護力與效能，為中小企業量身打造最經濟的資安解決方案。

兆勤科技商務Gateway事業總處協理晏自強表示，最近幾個月以來，企業陸續採用遠端工作模式，針對中小企業的攻擊也順勢而起，與日俱增；為了抵禦這些威脅，兆勤與資安大廠McAfee聯手打造最適合中小企業的資安解決方案，即將推出的ATP系列產品將提供最先進、安全、高效的網安防護，節省中小企業在網路安全所消耗的時間和精力。

兆勤表示，即將上市的ATP100W和ATP700搭配ZLD4.5版韌體，不僅效能提升，更結合防毒引擎、雲端智能、雲端資料庫、沙箱模擬等多層次防護技術於一體。使兆勤ATP防火牆能以Express、Stream或Hybrid等三種模式運行，前者引入資安雲端資料庫大幅提升惡意程式辨識率、與處理效能，Stream模式則適用於封閉場域中，以防火牆所裝載的防毒引擎可即時過濾流量帶來的惡意威脅。並可結合雲端沙箱技術，杜絕未知威脅，即時反饋到兆勤資安雲，增加對零時差攻擊的防護力，由內而外保護企業網路，快速抵禦多變的網路攻擊。

(時報資訊)