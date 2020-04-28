波音周一表示，繼西雅圖廠復工後，波音計畫在5月初重啟南卡羅萊納州的夢幻客機（Dreamliner）製造工廠。惟波音警告，受新冠狀病毒疫情影響，短期內空中旅行需求恐難以回復榮景，並表示公司需要擴大借貸，且數年內可能不會再發放股利。

波音周一盤後股價一度上漲1%，目前漲幅縮小。波音將在周三盤前公布財報。

受新冠肺炎大流行影響，波音的南卡羅萊納州工廠已經停工將近1個月。

上周起波音的西雅圖廠區開始復工，並採取拉長員工人身距離等新的防疫措施。西雅圖廠區是波音大部分飛機的生產重鎮，在上個月暫時關閉。

波音周一表示，南卡州的787夢幻客機廠大部分員工將於5月3日或4日重返工作崗位，主管則提前恢復上班，與西雅圖廠區一樣，南卡州廠在復工後也將實施社交距離、量體溫等防疫措施。

波音執行長卡爾霍恩（Dave Calhoun）周一在股東會上表示，受疫情影響，空中旅行需求可能需要2或3年才能恢復到去年水準，因737 Max遭到停飛而受創的波音將面臨新挑戰。卡爾霍恩並表示，波音在未來6個月將需要借貸更多資金來度過這個非常艱困的時刻，且數年內可能不會再發放股利。波音董事會在周一獲股東會通過。

(時報資訊)