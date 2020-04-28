《韓股》憂經濟受創 韓股跌0.22％ 11:592020/04/28 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國數州準備重啟經濟的消息帶動下，隔夜美股三大指數漲逾1%，但投資人擔心新冠肺炎疫情對韓國第二季經濟將造成更大的衝擊，周二南韓KOSPI指數盤中跌0.22%，為1,918.53點。韓元小跌0.09%，報1,227.3兌一美元。 南韓總統文在寅周二表示，新冠肺炎大流行造成的衝擊將加劇，他尤其擔心大量流失的就業，他表示，因第二季成長數據可能惡化，政府將提出今年以來的第三輪追加預算。 (時報資訊) #大量 #韓股 #擔心 #一美元 #受創 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》歐美經濟數據低迷 韓股跌0.69％ 12:162020/04/24 財經 Q1家戶購屋比 桃園、台中每百戶逾1戶購屋 16:092020/04/24 財經 《韓股》韓股收跌1.34％ 逾1周來最大跌幅 16:142020/04/24 財經 新加坡宣布 將對570萬人大量篩檢 04:102020/04/25 國際大事 國外資產管理公司紛祭出「擺動訂價機制」 保護長線基金投資人 23:212020/04/25 財經 AI串聯大數據 打造智慧交通 04:102020/04/26 財經焦點 《韓股》看好各國接力救經濟 韓股漲1.60％ 13:072020/04/27 財經 法巴黎銀行：亞洲美元債風險低 需注意陸房市 14:432020/04/27 兩岸 桃園挾雙優勢 商辦交易量成長冠全台 15:372020/04/27 財經 《韓股》疫情續緩＋看好各國接力救經濟 韓股大漲1.79％ 16:322020/04/27 財經 財經熱門新聞 油價殺得慘烈！原油ETF爆警訊…散戶踩屍逃命 - 財經 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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