在美國數州準備重啟經濟的消息帶動下，隔夜美股三大指數漲逾1%，但投資人擔心新冠肺炎疫情對韓國第二季經濟將造成更大的衝擊，周二南韓KOSPI指數盤中跌0.22%，為1,918.53點。韓元小跌0.09%，報1,227.3兌一美元。

南韓總統文在寅周二表示，新冠肺炎大流行造成的衝擊將加劇，他尤其擔心大量流失的就業，他表示，因第二季成長數據可能惡化，政府將提出今年以來的第三輪追加預算。

(時報資訊)