民進黨立委昨日以人數優勢，在立院封殺藍營成立敦睦艦案調閱小組、調閱艦上四大關鍵記錄的提案，但因敦睦艦染疫真相受到矚目，綠委仍提案另組調閱小組，週四就要召開第一次會議，但傳出綠委要求僅能調閱「艦上醫療資料」，並以「吳斯懷提案調機密能放心嗎」作為理由，引發藍營強烈不滿。國民黨立委呂玉玲指出，吳斯懷根本不能參加調閱小組，何來「調機密資料」？但若調閱小組僅調閱醫療記錄，將意味此案勢必由艦上醫官及支隊長扛責，染疫真相將永遠成謎，她呼籲綠委別自我設限，應全面調閱有疑點資料，以免被譏「護航國防布」。

呂玉玲說明，她上週臨時提案，要求在國防委員會內成立調閱小組調閱文件，依法，國民黨立委吳斯懷可參與提案連署。但按照議事規則，吳斯懷並非國防委員會立委，就算吳斯懷基於同黨立委之誼協助連署，但根據議事規則，調閱小組成立後，調閱資料只能陳列國防委員會指定的調閱室，參與閱覽的國防委員會立委若洩密，將依洩密罪重懲。由於吳斯懷非國防委員會立委，因此依法不得閱覽資料，吳斯懷根本連機密陳列室都進不去！他也因此呼籲綠委別再喊「吳斯懷要調閱資料了」，以此作為阻止調閱小組調閱資料釐清真相的藉口。

部分媒體近日直指「吳斯懷等人」在立法院外交及國防委員會中提出臨時提案，希望可以調閱染疫磐石艦可能涉及國安機密任務的「航舶日誌」、「船位描跡紀錄」等四項資料，引發「別有他用」的質疑。民進黨立委何志偉接受媒體訪問時也說，看到吳斯懷高度專業調閱高度機密，引起高度質疑，並強調日誌不能隨便揭露，軍艦航行時「巧遇」他國軍艦涉及我國跟外國默契，涉及機密不宜攤在陽光下。

呂玉玲也因此再度澄清，立委可以得調閱機密資料，民進黨立委過去也曾提案曾組調閱小組調閱拉法葉案、獵雷艦案等更機密的機密資料。他解釋，藍營要求調閱四項文件中，敦睦艦隊航跡圖才是最敏感的部分，但國防部已經在上周四記者會中，讓媒體先查閱支隊「安全回報」電文，間接公開航跡紀錄，顯示支隊開到接近新加坡後返航，並沒有特別的「額外航程」，航跡圖的敏感性已經降低。

至於她主張調閱的「副長召令」「理事官記錄」「航泊日誌」，機密性比航跡圖更低，綜合而言就是船上大小事紀錄，但對於釐清誰下令艦隊放假下船、支隊長如何回報發燒狀況，卻很有幫助，除非就是有人想要醫官、支隊長扛起全部責任，以護航更高階將領。否則，他不瞭解調閱小組只能調醫療記錄、卻不能調關鍵記錄的理由何在？

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(中時電子報)