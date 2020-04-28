國防部：海軍司令17日即自主健康管理 並非外傳20日 12:112020/04/28 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍司令劉志斌上將。中時資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有媒體指海軍司令劉志斌上將在敦睦艦官兵染疫後，並未馬上進行自主健康管理，而是到20日才開始，國防部發言人史順文說，劉志斌是在17日開始自主健康管理，與參謀總長黃曙光時間一樣。 中央疫情指揮中心18日公布磐石艦3人染疫，軍方緊急召回744名相關人員，自18日起全員集中檢疫所進行隔離。由於劉志斌於15日陪同黃曙光參加敦睦艦隊結訓典禮，而軍方於17日即知有官兵確診，因此黃曙光與劉志斌於17日即開始自主健康管理。 (中時 ) #健康 #自主 #健康管理 #管理 #軍方 也許您會感興趣 推薦閱讀 健康樂活 南山外溢保單超前部署 04:102020/04/24 財經焦點 捍衛張安樂說話權利 04:102020/04/25 時論廣場 防癌阻血管老化 5種食物要常吃 11:342020/04/25 生活 新冠肺炎之亂照顧機構自主消安檢查 12:522020/04/25 社會 屏東大學9人採檢全陰性 師生鬆一口氣 12:552020/04/25 生活 華為上架自主地圖應用Here WeGo 20:072020/04/26 兩岸 率先自主住房率管理 台東禾風新棧飯店 高規防疫 04:102020/04/27 證券．權證 【國防布難掀1】國軍染疫扯海軍內鬥 「敦睦風暴」真相難尋 08:402020/04/27 政治 敦睦艦隊官兵14天隔離後 需再做7天自主健度管理 18:212020/04/27 政治 國民黨想調敦睦艦隊文件 軍方：兩件機密 18:002020/04/27 政治 政治熱門新聞 柯文哲愛將又爆婚外情 上山吃雞泡湯、摸臀調情 - 政治 金正恩4月22日死亡？財經專家：解放軍已在丹東集結 - 政治 錢櫃大火 綠營竟要「趙少康說清楚」？網大驚甩鍋太大 - 政治 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 金正恩若驟然離世 于北辰驚爆台灣麻煩了 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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