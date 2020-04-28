有媒體指海軍司令劉志斌上將在敦睦艦官兵染疫後，並未馬上進行自主健康管理，而是到20日才開始，國防部發言人史順文說，劉志斌是在17日開始自主健康管理，與參謀總長黃曙光時間一樣。

中央疫情指揮中心18日公布磐石艦3人染疫，軍方緊急召回744名相關人員，自18日起全員集中檢疫所進行隔離。由於劉志斌於15日陪同黃曙光參加敦睦艦隊結訓典禮，而軍方於17日即知有官兵確診，因此黃曙光與劉志斌於17日即開始自主健康管理。

(中時 )