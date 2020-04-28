2019年6月阿羅哈客運發生翻覆意外造成3死13傷慘劇，一名朱姓女準大學生，事發時前往協助搶救翻覆意外乘客，卻在返家途中遭到呂姓男子開賓士車撞傷昏迷3天不治。彰化地院判今天決出爐，由於呂男事後自首，且與家屬達成和解，因此依過失致死罪判有期徒刑2月，緩刑2年。可易科罰金。

今天縣長王惠美也到彰基病床邊為朱女加油打氣、希望她能夠早日脫離險境回到父母身邊做個乖女兒，並請焦心的朱爸爸及家人保重，社會處後續將持續給予案家必要協助。

這起車禍引起台灣各界相當矚目及痛惜，朱女在案發當天騎乘機車回家，卻在家門附近路口和賓士轎車發生碰撞，朱女機車嚴重損毀，人墜地昏迷，賓士車車頭和擋風玻璃也撞擊破裂。

朱女到院已無心肺功能，頭部大量出血，意識不清，瞳孔放大，血壓低，腦壓增加，嚴重頭部外傷。經電腦斷層檢查腦內大量出血，蜘蛛膜下出血，頭骨破裂，經三天急救後仍不治。

據了解，朱女2019年4月前都固定週六在急診服務，寒暑假更是週一至週五早上都來幫忙，因準備考試從4月請假，已經錄取南部某大學護理系，聽聞阿羅哈車禍，重新回秀傳急診服務，沒想到發生車禍。

準大學生朱姓少女才高中畢業，是非常熱心的孩子，平常醫院當志工，錄取上大學又去工讀，當天看到阿羅哈客運翻覆意外的訊息，就趕快跑到醫院擔任志工協助，晚上打工，在回去的路上，遇到車禍。當時台灣各界聽到她的遭遇，紛紛發起集氣活動，期盼她能夠脫離鬼門關。

(中時電子報)