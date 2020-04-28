台中市長盧秀燕肯定消防人員城市英雄，防疫物資優先補齊。（盧金足攝）

防疫上緊發條，台中市消防局組成「防疫專責分隊」，負責載送新冠肺炎疑似個案，送往收治醫院診斷治療，至今受理累計328案，任務加倍、風險也加倍，消防車艙包膜減少感染、到宅接送不鳴笛避免民眾恐慌等，以勇敢專業的態度對抗疫情，盧秀燕28日表示，向消防弟兄表達感謝，出勤人員防疫物資將比照醫護同仁，第一優先供應補足，維護同仁安全。

市府今日舉行市政會議，由消防局長曾進財報告「因應新冠肺炎防疫作為」，盧秀燕稱讚「消防救難人員是城市英雄！」目前消防局除市府與中央提供的防疫物資，也有許多民間團體，如紅十字會、慈濟熱心支援。

她已要求衛生局將救護人員比照醫護人員，在防疫物資上第一優先供應補足，感謝消防局超前部署、加嚴加密防疫作為。

「勤務安全為第一要務！」曾進財指出，消防局受理疑似新冠肺炎統計至今計328案，由於市區人口密度高，受理案件較多。為進行完整防護，目前消防局透過四大面向防疫安全控管，分別是119落實TOCC(旅遊史、職業史、接觸史及群聚史)詢問，以進行源頭辨識。

落實出勤防護裝備，完備安全防護；確保消毒作業完整性；檢討防疫措施及精進訓練等，目前疑似個案最多區域為西屯、北屯、西、南屯與大里等區，為防疫把關，民眾警覺性高。

119落實TOCC詢問方面，119受理報案時，會詳細詢問報案者TOCC及相關證號，指派專人連線健保署「健保資訊網服務系統」，查詢患者旅遊史、接觸史，篩選疑似個案，派遣防疫專責分隊穿著防護裝備將患者送醫。

出勤防護裝備包括N95口罩、護目裝備、連身防護衣、2層手套、鞋套或膠鞋（雨）鞋；救護車後艙以養生膠膜將車內設備器材包覆，無線電及精密儀器以密封袋包裝，降低感染風險；出勤救護人員2名均乘坐於駕駛艙，開窗戶空氣流通。

為確保消毒作業完整性，救護車到院後均立即妥善清潔消毒，戶外通風處靜置約30分鐘以上；返隊後再執行第二次清消，含車體、車內、器材及自身衛生清潔等，戶外通風處靜置30分鐘以上。

此外，為維護救護人員健康，執行載送確診病例的人員，每日列冊監測、記錄症狀，實施自主健康管理，有疑似症狀立即通報送醫。

(中時 )