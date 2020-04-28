◎高雄桶屍破案 情侶勒斃婦人潑酸埋屍

檢警偵辦高雄橋頭糖廠桶屍案出現出現重大突破。警方證實，昨天帶回吳姓與熊姓情侶檔嫌疑人，根據檢察官漏夜偵訊，終於突破心防，2嫌承認因與林姓婦人投資卡拉OK店起衝突，才憤而下手將她勒斃後，埋屍在橋頭捷運債空地。但2人皆互推對方才是主謀，目前檢警仍在釐清案發經過。

◎民眾黨又鬧桃色風波 董德堉遭爆不倫戀

台北農產公司董事長祕書董德堉與台北市副市長蔡炳坤的祕書凌婉真遭爆料過從甚密，被《鏡週刊》報導在陽明山吃桶仔雞上演餵食秀，互動如戀愛中的男女。

◎金正恩現蹤？美韓衛星拍到了

外傳北韓最高領導人金正恩命危，神隱多日。但南韓媒體最新報導，美國和南韓的偵測衛星都拍到，金正恩人正在渡假勝地江原道元山市渡假，騎馬、玩水上摩托車，狀態良好，根本不是外界所傳的命危。

◎ 今年第1號颱風「黃蜂」恐周末生成

今天受東北季風影響，早晚較涼，日夜溫差大，直到周四(4/23)都是多雲到晴，周四到周日(4/23~26) 天氣炎熱，全台高溫30度以上。氣象達人彭啟明指出，周末要留意菲律賓東方海面上的擾動，有機會在周六或日(4/25、26)增強為颱風，如果生成，這將是今年第1號颱風「黃蜂」(Vongfong，澳門提供，即黃蜂）。

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(中時電子報)